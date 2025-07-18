CCL連升4周後回軟　按周跌0.18%　料短期窄幅上落

中原城市領先指數CCL最新報136.44點，按周跌0.18%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL終止4周連升回軟，於137點前爭持。雖然銀行相繼調高按揭現金回贈優惠，為樓市帶來正面支持，惟市場焦點仍然集中於新盤，二手業主與買家維持拉鋸局面，樓價仍然受壓。相信短期CCL在135點到137點窄幅上落未變。



CCL繼續處於近9年低位，在2016年8月底水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.87%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升1.15%，指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.43%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.69%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.60%。

7月15日港股收市創近4個月新高，7月16日金管局第6度承接港元沽盤，買入148.29億港元，累接871.83億港元，7月17日元朗朗日峰首輪價單銷售60伙，黃竹坑站港島南岸第5B期滶晨II公布首張價單80伙，對本地二手樓價的影響將於2025年8月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.72點，按周微跌0.01%。CCL(中小型單位)報136.36點，按周跌0.10%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，同樣累跌0.12%，指數分別繼續於2016年8月底及9月中水平徘徊。CCL(大型單位)報136.87點，按周跌0.54%，結束3周連升，指數仍處於2016年8月底水平。

四區樓價二升二跌，港九市區升，新界兩區跌。新界東CCL_Mass報149.91點，按周跌0.64%，連跌4周共2.25%。新界西CCL_Mass報125.21點，按周跌0.52%，連跌2周共1.28%。港島CCL_Mass報136.97點，按周微升0.05%，連升2周共2.27%。九龍CCL_Mass報135.28點，按周升0.61%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2016年6月中、9月中、10月初及11月中水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.87%，CCL Mass跌0.30%，CCL(中小型單位)跌0.47%，CCL(大型單位)跌2.83%，港島跌1.15%，九龍升1.10%，新界東升1.03%，新界西跌2.45%。