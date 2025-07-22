原業主劈一成蝕賣！九龍塘雅麗園兩房660萬沽　11年輸75萬｜多圖

傳統豪宅區近日出現新成交，九龍塘雅麗園兩房單位，最近以660萬元成交，原業主持貨11年，以蝕75萬元離場，或貶值10%。據了解，新買家因子女於九龍塘上學而買入該單位。



中原地產高級資深分區營業董事張仲偉表示，該單位為九龍塘雅麗園中層C室，實用面積約611平方呎，屬兩房連車位間隔。原業主最初開價738萬元，惟買賣雙方經過多番議價後，最終減價約11%以約660萬元沽出，平均呎價為10,802元。

↓↓雅麗園中層C室單位↓↓

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張仲偉指，新買家為區外客，表示為了方便子女上學，便決心搬入九龍塘，買家見單位間隔實用，且環境寧靜，便決定入市自住。

據了解，原業主於2014年以735萬元買入單位，持貨11年一直用於投資收租，是次轉手後帳面蝕讓75萬元或貶值一成。