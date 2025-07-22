永泰、資策中環商業綜合體Central Crossing　預計明年中竣工

永泰地產（0369）與資本策略地產（0497）今日（22日）宣布，位於中環威靈頓街118號的合資商業綜合體發展項目，正式命名為Central Crossing。項目總樓面面積達43.3萬平方呎，涵蓋一座酒店大樓和一座甲級寫字樓；當中寫字樓高28層，每層的標準樓層面積達10,600平方呎。項目預計於2026年年中竣工。



Central Crossing位處中環威靈頓街118號，外形採雙塔建築設計，並由國際知名建築事務所Foster + Partners擔任總建築師。項目屬商業綜合體，總樓面面積約43.3萬平方呎，涵括一座酒店大樓和一座甲級寫字樓，二座大樓皆依循城巿歷史街格佈局；當中寫字樓高28層，每層的標準樓層面積達10,600平方呎。

設商業基座及行人通道、直接連接中環至半山扶手電梯

另外，大樓之間的景觀區提供綠化空間，基座亦設有商業空間，酒店主入口設有四層高的壯觀瀑布牆。新設的行人通道允許人們在多個層面穿越整個項目及相連周邊的街道，包括可直接連接中環至半山自動扶手電梯，帶領人群從中環街巿通往山頂。項目預計於2026年年中竣工。

Central Crossing

永泰：集團在香港邁出重要的一步

永泰地產副主席兼行政總裁鄭維新表示，多年來集團對香港的承諾與信心從未動搖，今天宣布的Central Crossing是一個標誌性項目，將改變中環的風貌與傳承，是集團對這座城市的貢獻邁出重要的一步。

資本策略地產主席兼執行董事鍾楚義表示，考慮到近二十年來，中環未曾有過如此規模的新建甲級寫字樓及高端零售綜合體，相信項目將成為商業交流的新熱點，也是中環期待已久的全新項目。

發展商於2017年取得市建局開發權

資料顯示，Central Crossing 是香港市區重建局項目中，首個建於歷史遺址上的甲級寫字樓發展項目。永泰與資本策略於2017年末成功從市區重建局獲得該地開發權。