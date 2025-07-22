紀惠湯文亮放售兩幢工商廈　佐敦商廈每月收租250萬

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，新近再度放售旗下物業。世邦魏理仕（CBRE）表示，獲業主紀惠集團委託，出售旗下兩座全幢工商物業，分別為佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場全幢物業，以及屯門新安街19號鉅冠工業中心全幢，兩項目物業市值分別約8億及2.08億元。



九龍柯士甸道83號是一座24層高商業大廈，坐落於柯士甸道和庇利金街交界，物業位處交通樞紐，5分鐘步程可達尖沙咀鬧市、港鐵佐敦站、高鐵站，迅速往返香港各地及各邊境口岸。該物業於1995年落成，建築面積約99,338平方呎，採用玻璃幕牆設計，中高層單位單位可望向九龍公園及尖沙咀鬧市。物業現連命名權、管理權出售，項目適合作為企業總部。

柯士甸廣場出租率95%、每月收租250萬

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪表示，柯士甸廣場毗鄰高鐵站及彌敦道，物業現在出租率為約95%，大部份租客均在區內扎根已久的專業機構或教育機構，每月租金大約250萬元，預計回報收益可達5%。

紀惠集團湯文亮。

佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場全幢物業。

屯門全幢工廈涉10萬呎

第二個放售的物業為屯門新安街19號鉅冠工業中心全幢。鉅冠工業中心於1981年落成，鄰近屯門站，是一座13層高之傳統工業大廈，建築面積約93,393平方呎。大廈為少數位處新安街但面向屯門河之物業，可享開揚景致，有顯眼廣告效果。 物業每層標準樓面約6,500平方呎，大部份租約也可於六個月內交吉，適合工業用家購入自用。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵指出，屯門新安街鉅冠工業中心，為屯門區內罕有單一大業主持有的全幢工業大廈。物業面向屯門河，可以在物業外牆做大型招牌及廣告。物業樓面約10萬平方呎，加上大部份租約均可以短期交吉，適合實力廠家購入自用。是次業主在持有物業41年後首度放售，料吸引不少用家深入研究。