山頂豪宅買家入市！2.2億買紀惠湯文亮舂磡角道屋地　較叫價平4成

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團今年多次沽貨，早前在3月底以2.2億元沽出南區舂磡角道68至70號臨海獨立地段，平均呎價為20,370元，成交價較今年2月叫價3.8億元，賣平1.6億元或42%。至於新買家為公司客，曾於2018年以約6.67億元買入山頂超級豪宅洋房TWELVE PEAKS 1號屋。



成交價較叫價賣平42%

是次成交為南區舂磡角道68至70號臨海獨立地段，於今年2月委託外資地產代理行以3.8億元連租約叫價放盤，物業地盤面積約14,400平方呎，最大可重建面積約10,800平方呎，預計可重建為一幢約10,800平方呎的獨立屋，或兩幢約5,000平方呎大屋。最終，在今年3月底以2.2億元沽出，較叫價賣平42%，成交呎價約20,307元。

南區舂磡角道68至70號臨海獨立地段

新買家曾6.67億買山頂超豪洋房

至於，新買家為以CITY OASIS GLOBAL LIMITED公司名入市，屬海外註冊公司，其身分不明。惟值得留意的是，該公司曾於2018年以約6.67億元買入山頂超豪洋房TWELVE PEAKS 1號屋，呎價14.3萬元，創當時項目呎價新高。

紀惠集團蝕讓不斷

翻查資料，由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，在港持有多項貴重資產，並且甚少出售。不過，集團於去年起開始劈價推出物業放售，亦出現蝕讓個案。

當中包括以「蝕讓價」3,880萬元沽出中環租庇利街一個面向中環街市的地舖，呎價約2.52萬元。紀惠集團在2011年1月斥資7,280萬元買入舖位收租，持貨勁蝕3,400萬元，舖位樓價大幅貶值近一半。另以2,880萬元沽出跑馬地景光街28至30號地舖，較2008年8月買入價4,600萬元，帳面貶值約1,720萬元或37%。