善心業主助後生仔上車　主動減一成、425萬沽深水埗黃金閣兩房

二手樓市成交持續，部分業主願意減價沽貨。深水埗黃金閣一伙兩房單位獲年輕上車客垂青，單位原叫價468萬元。由於該業主有意助年輕人置業，所以願意減價近一成，以約425萬元成交，呎價12,574元。業主持貨約8年，帳蝕約45萬離場。



美聯物業高級營業經理吳冠衛表示，上述成交單位為黃金閣高層F室，實用面積約338平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主叫價468萬元放盤，終獲買家以425萬元承接自住，呎價12,574元。

為助年輕人置業 減價43萬沽貨

代理透露，該買家為年輕置業客，心儀上述單位新淨企理，間隔實用。雙方議價約兩星期，原業主有意幫助年輕人上車，故減價43萬元沽出單位，減幅約9.2%。而買家同時洽談幾個單位，見該單位減價即成交。

成交單位為黃金閣高層F室，實用面積約338平方呎，屬兩房間隔。（代理相片）

較同類單位貴約3.2% 樓價8年跌近一成

參考屋苑對上一宗同類成交，涉及單位同為高層F室，面積間隔相同，於去年12月中以412萬元沽出，呎價12,189元。換言之，上述單位最新成交價，較同類單位貴約3.2%。

翻查資料，原業主於2017年12月以約470萬元購入上述單位，持貨約8年，是次轉手帳面虧蝕約45萬元，樓價期內跌約9.6%。