CCL按周升0.97%　升穿137點成功收復年內跌幅　短期上望年初高位

中原城市領先指數CCL最新報137.76點，按周升0.97%，升幅16周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL升穿137點水平，略高於2024年底的137.64點，成功收復2025年內跌幅。



今周八大指數齊升，是2023年5月底後113周以來逾兩年首見，樓價出現見底微升跡象。股市造好，加上拆息回落兼持續於低位徘徊，新盤及貨尾銷情理想，樓市氣氛明顯好轉，吸引買家入市，二手成交增加，而且銀行相繼調高按揭回贈，估計可帶動短期CCL上望今年初139.25點高位，現時只差1.49點或1.08%。

今年樓價由跌轉升 暫時累升0.09%

本周CCL是創2025年2月初後的23周新高。2025年樓價由跌轉升，暫時累升0.09%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升2.13%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.40%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.00%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.68%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.01點，按周升0.94%。CCL(中小型單位)報137.61點，按周升0.92%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束2周連跌，單周升幅同樣為16周以來最大，指數分別創今年1月中後的27周新高及今年2月初後的23周新高。CCL(大型單位)報138.52點，按周升1.21%，升幅12周以來最大，指數為今年5月中後的10周高位。

四區樓價全升 港島CCL_Mass連升3周

四區樓價全升。港島CCL_Mass報138.25點，按周升0.93%，連升3周共3.23%，指數創今年3月底後的16周新高。九龍CCL_Mass報136.22點，按周升0.69%，連升2周共1.31%，指數創2024年11月初後的37周新高。新界東CCL_Mass報152.14點，按周升1.49%，連跌4周後反彈，指數為4周高位。新界西CCL_Mass報126.29點，按周升0.86%，終止2周連跌，指數為3周高位。

2025年八大樓價指數計，CCL累升0.09%，CCL Mass升0.64%，CCL(中小型單位)升0.45%，CCL(大型單位)跌1.65%，港島跌0.23%，九龍升1.80%，新界東升2.53%，新界西跌1.61%。