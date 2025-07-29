日出康城領峯三房670萬沽 上手持貨11年大賺一球半
撰文：李健民
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將軍澳日出康城領峯三房戶，近日以670萬元易手沽出，原業主持貨11年，帳面獲利大賺一球半，單位升值近三成。
利嘉閣地產聯席董事鄭啟聰稱，該單位為8座低層LA室，實用面積約678平方呎，屬三房一套間隔。原業主最初叫價680萬元，經議價後最終以670萬元成交，實用呎價為9,882元。
鄭啟聰表示，新買家為區內客，因鍾情區內配套設施日趨完善，加上單位間隔合用，且裝修合適，便計劃購買自住，經睇樓後便立即買入。
↓↓日出康城領峯8座低層LA室單位↓↓
持貨11年升值近三成
根據滙豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約618萬及670萬元，即最新成交價較滙豐估價高出約8.4%，與中銀估價則相若。
原業主於2014年以520萬元買入該單位，持貨11年後轉手，帳面獲利大賺約150萬元，單位升值約29%。
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