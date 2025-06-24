日出康城拆主力牆｜設計師承建商共罰26萬　求情稱花400萬元復修

將軍澳日出康城第一期「首都」兩年前一個單位被揭發違規拆除部分主力牆以改建主人房的房門。觀塘裁判法院今日（24日）裁定一名室內設計師及一名承建商違反《建築物條例》，判罰款合共26萬元。辯方求情時指，室內設計師黎俊傑及承建商遠域企劃有限公司是初犯，並自費與專業人士商討復原方法，合共花費了400萬元，至同年9月中終獲屋宇署批准。



至於辯方代表涉案單位業主辜晉豪則否認控罪，押後至8月28日預審。



日出康城首都單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

玄關位置。（網上影片截圖）

玄關位置。（網上影片截圖）

涉事單位內已加裝加固支架。（方國珊facebook圖片）

↓首都6座中層RB室未裝修前狀況↓

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3被告被控明知未事先獲得批准便拆除部分結構牆

涉案日出康城首都6座中層RB室單位業主辜晉豪、涉案建築工程師及室內設計師黎俊傑，及遠域企劃有限公司則為涉案工程承建商。

控罪指，3名被告涉嫌於2022年10⽉31⽇⾄2023年5月27日期間，身為將軍澳日出康城首都某單位的擁有人或與相關工程有關的人，未事先獲得屋宇署批准及同意便進行工程，違反《建築物條例》第40（1AA）條；該承建商拆去部分結構牆的方式相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險，違反《建築物條例》第40（2B）（b）條。

屋宇署遂於去年5月根據《建築物條例》對有關室內設計師及承建商提出檢控，他們於今日在觀塘裁判法院被定罪，有關室內設計師及承建商分別被判罰款六萬元及20萬元。

涉事單位的設計師在完成裝修後的影片曾出鏡受訪，講述設計理念。（網上片段截圖）

日出康城首都一個單位疑被人打穿主力牆。（資料圖片／香港01記者攝）

兩年前將軍澳日出康城第一期「首都」某單位被揭發違規、拆除部分主力牆以改建主人房的房門。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

擅拆主力牆移除鋼筋 未曾向屋宇署申請

屋宇署在翌年、即2023年3月初發現單位內一幅200毫米厚主力牆被部份拆除，形成了2米乘1米門框洞口，當中鋼筋被移除，另外廚房和睡房2幅100毫米及85毫米牆壁亦被拆除。經檢驗後，認為洞口未有造成結構損壞跡象。

而工程期間，承建商等未曾就涉事工程向屋宇署提交加建改建，或事先獲得建築事務監督的書面批准及同意。專家經檢驗後指，洞口會減少承載能力，導致結構危險、甚至危及完整性，影響荷載能力傳達至基礎系統，相當可能導致財產損毀及有機會造成局部倒塌。

室內設計師及承建商認罪 業主否認2罪8月預審

案件在觀塘裁判法院審理，經控辯雙方商討後，室內設計師黎俊傑及承建商遠域企劃有限公司一同承認「明知未經批准及同意進行建築工程罪」；「遠域企劃」再承認「進行工程、而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毁的危險罪」，至於黎俊傑的相同罪行則獲控方不提證供起訴。

至於辯方代表涉案單位業主辜晉豪則否認控罪，押後至8月28日預審。

設計師及承建商求情稱責無旁貸 事後自費400萬復原

辯方求情時指，室內設計師黎俊傑及承建商遠域企劃有限公司是初犯，明白對事件責無旁貸，加上前年5月29日屋宇署首次上門巡查後，被告已即日為洞口興建臨時支撐，其後兩日更兩度加固，並自費與專業人士商討復原方法，合共花費了400萬元，至同年9月中終獲屋宇署批准。

辯方認為單位已完全復原，幸未造成人命傷亡。觀塘裁判法院暫委裁判官洪玉暉表示，有見被告有積極補救及盡早認罪，判黎俊傑其中一罪成立、罰款6萬元；而「遠域企劃」兩罪成立、罰款共20萬元。

▼2024年5月30日 屋宇署指日出康城首都一個單位違規拆部份主力牆▼



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屋宇：應先徵詢建築專業人士的意見

屋宇署表示，將繼續就涉事單位業主違反《建築物條例》提出檢控。署方又指，任何人如欲進行樓宇改動及加建工程，應先徵詢建築專業人士的意見，包括工程的可行性，以及按需要向屋宇署申請批准建築圖則及同意才可展開工程。而建築專業人士及承建商亦須詳細查看批准圖則等文件，檢視相關規定和取得屋宇署的批准。