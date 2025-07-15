孝順仔680萬「升級」買日出康城LP6 兩房 望讓母親享受退休生活
撰文：李明珠
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二手交投氣氛好轉，買家加快入市步伐。將軍澳日出康城LP6一伙兩房單位，最新以648萬元沽出，呎價12,934元。原業主一手買入單位，帳面蝕讓137萬元離場，單位7年貶值17%。
利嘉閣分行經理楊友銘表示，該單位為日出康城LP6 2座中層F室，實用面積約501平方呎，屬兩房間隔，外望日出公園景。單位叫價680萬元放盤，而新買家為外區客，希望能為母親居住條件「升級」，由居屋轉為私樓。早前睇樓後心儀日出康城戶外空間較多，可讓母親好好享受退休生活，於是決定洽購。最終經議價後以648萬元承接，折合呎價12,934元。
一手買入帳蝕137萬
代理指，是次單位成交符合市場，若參考屋苑網上二手成交，過往同類單位造價約620萬元左右，所以是次成交價甚至是較近期市價輕微做高3%。
原業主於2018年以約785萬元一手買入單位，持貨7年轉手，帳面損失137萬元，單位期内貶值17%。
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