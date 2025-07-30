叫價一減再減　大埔天鑽三房723萬沽　帳面蝕讓28萬、貶值3.8%

為促成交易，有放盤業主將叫價一減再減。大埔天鑽一伙三房單位，經過多次減價後，最終以723萬元成交，原業主持貨6年，帳面蝕讓28萬元，單位貶值3.8%。



美聯物業高級分區營業經理朱惠文表示，該單位為15座低層F室，實用面積約579平方呎，屬三房間隔。原業主最初以「蝕讓價」750萬元放售，其後再減27萬元，最終以723萬元沽出，平均呎價為12,487元。

高銀行估價5.2%至11.1%

朱惠文指，新買家為區內客，本身已住大埔區多年，見單位交通方便，項目鄰近港鐵大埔墟站，加上家人亦同樣區內居住，故決定買入該單位自住。根據滙豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約651萬及687萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約5.2%至11.1%。

原業主於2019年以751萬元買入該單位，持貨達6年後轉手，帳面蝕讓28萬元，或貶值3.8%。

大埔天鑽。（蔡偉南攝）

大埔天鑽。（蔡偉南攝）