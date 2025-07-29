錦華實業楊奮彬散六億大貨！一籃子商舖市值剩返四億　貶值4成

零售氣氛持續低迷，市場再錄投資者抛售多項物業。 世邦魏理仕宣布最新獲業主委任出售一籃子商舖物業，分佈於港島、荃灣、太子等，市值約4億元。物業由資深投資者錦華實業董事長楊奮彬持有，其於2010年至2018年間分批買入物業，合共斥資約6.43億元，即物業於多年間樓價貶值約2.4億元或四成。



世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，是次放售的一籃子物業共涉6項商鋪物業，包括鰂魚涌華蘭路1號豐榮苑地下B&C舖、跑馬地黃泥涌道7-9 號旭逸閣地下A&B舖、西灣河太安樓地下G1舖及25號停車位、太子彌敦道冠顏樓地下 A,B（連閣樓）&C號舖&1樓A至C室 、荃灣眾安街13至19號瑞生樓地下A及B舖、香港仔大道178號全幢。

一籃子物業市值約4億

當中香港仔大道178號全幢，物業樓高4層，總建築面積約8,800平方呎，現全數租出，租客包括便利店、借貸公司、按摩店及瑜伽店。鰂魚涌豐榮苑地舖，總建築面積約5,980平方呎，現由太興集團租用，帶來穩定的租金收入。 據悉，該批物業最新推出市場放售，市值約4億元。

錦華實業楊奮彬6.4億掃貨、樓價貶值4成

鮑珏鍵指出，是次放售的六個民生消費商舖，大部分均為長期租客，租務情況較為穩定，預計買家可享約4%穩定租金回報。

資料顯示，該批物業由錦華實業董事長楊奮彬所持有，其於於2010年至2018年間分批買入物業，合共斥資約6.43億元。若按最新市值計算，料物業樓價至今貶值約2.4億元或四成。