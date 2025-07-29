陳韻雲1.07億沽鰂魚涌栢蕙苑舖　呎價8900元較4年前買入價低2成

地產代理監管局前主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲新近減磅沽貨，其持有的鰂魚涌栢蕙苑一個舖位以約1.07億元易手，成交呎價約8,900元，較4年買入呎價帳面貶值逾兩成。



資料顯示，麥當勞於2021年，把栢蕙苑商場高層地下2號舖，以2.6億元出售予陳韻雲或相關人士，總面積約22,527平方呎、呎價約11,542元，物業及後一分為二，分別租予惠康超市及壽司郎。

舖位現由壽司郎42萬承租

代理消息稱，陳韻雲最新以約1.07億元沽出，售出其中出租予壽司郎之舖位，以面積約1.2萬平方呎，成交呎價約8,900元。以呎價計算，較4年前帳面貶值約23%。據了解，壽司郎目前月租約42萬元，下月將加租至50.4萬元，以最新月租計，新買家可享租金回報5.6厘。

另一超市舖去年叫價1.55億放售

至於餘下另一個舖位現由惠康以月租54萬元承租，租期至2026年，該超市舖位在2024年3月以意向價1.55億元放售。

地產代理監管局前主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲。（香港01攝）