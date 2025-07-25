磁帶大王陳秉志爆煲「我都預咗」　欠8000萬四家財仔申破產｜獨家

資深投資者「磁帶大王」陳秉志近年陷入財困，不時出售旗下物業資產，近月更連自住的六千呎薄扶林獨立屋亦被接管淪為銀主盤。《香港01》接獲最新消息，陳秉志新近被4位債權人一同申請破產，涉及欠款金額約8,000萬元，是次涉及陳秉志所持有的北角福蔭道1至5號海峯園停車場一籃子車位。



對於被4位債權人申請破產，「磁帶大王」陳秉志回覆《香港01》記者表示「我欠佢地錢，佢地take legal action（法律行動）都啱嘅，冇乜特別」，又指「我都預咗要破產架啦，冇問題的，係要承擔責任」。



3年前2.18億購海峯園119個車位、平均買入價183萬

翻查資料，陳秉志於2022年7月以2.18億元向協成行買入海峯園停車場合共119個車位，平均每個車位成交價約183萬元。當時陳秉志透過亞美磁帶有限公司（ACME MAGNETIC TAPES LIMITED）公司名義入市，陳氏當時回覆《香港01》表示，認為項目「有水位」短期內推出拆售，當時又指雖然停車場每月收租約50萬元，但長遠保留收租機會不大。

4家財仔向陳秉志提供按揭貸款 金額不多於1.744億

其後陳秉志於同年9月份向長江財務有限公司、靄華信貸有限公司、施百嘉財務有限公司及富高財務(亞洲)有限公司，合共4家財務公司承做按揭，涉及一筆不多於1.744億元的貸款。而是次向陳秉志申請破產的債權人正是上述4家財務公司。

歐滿棠（圖左）夥拍「小巴大王」馬亞木（圖中）及「磁帶大王」陳秉志（圖右），數年前合共投資2,500萬元於中環開粵菜館。（陳嘉碧攝）

陳秉志親身回覆「我都預咗要破產架啦......係要承擔責任」

對於被4位債權人申請破產，「磁帶大王」陳秉志回覆《香港01》記者表示「我欠佢地錢，佢地take legal action（法律行動）都啱嘅，冇乜特別」，至於會否再與債權人再作商討，陳秉志則表示「都好難傾得掂，所拖欠銀碼不細，所以都要用法律解決，採取legal action（法律行動）都冇辦法嘅，呢單嘢都係投資錯誤，佢輸（財務公司）、我地又輸，好簡單啫，佢地都要跟返法律行動，都理解」。問及會否擔心最終破產？陳秉志表示，「唔太擔心，佢要我破產，我咪破產，佢照做啫。我都預咗要破產架啦，冇問題的，係要承擔責任」。

近期車位二手成交價低至125萬、較陳秉志買入挫三成

翻查近期海峯園二手車位成交價資料，近期成交價已大幅回落，今年至今錄得約20個車位買賣個案，成交價介乎125萬至135萬元，反映近期車位作價水平已低於陳秉志3年前車位平均買入價約183萬元，低約26%至32%。

北角福蔭道1至5號海峯園。（網上圖片）

拖欠富邦3.5億 自住獨立屋5月份被銀主接管、市值4.3億

事實上，「磁帶大王」陳秉志近年陷入財困，最矚目為5月份他個人自住多年的薄扶林域多利道188號獨立屋，遭銀主接管交吉放售，市值4.3億元，呎價計約70,689元。當時陳秉志向《彭博》透露，拖欠富邦銀行一筆約3.5億元貸款，因而遭接管人接收他和家人自1980年代以來一直居住的上址豪宅，又透露自2023年底一直委託放售，惟未能為自住獨立屋成功找到買家。

上述陳秉志自住豪宅為薄扶林域多利道188號屋地，佔地約15,240平方呎，屬一幢4層獨立大宅加地庫，實用面積約6,083平方呎，連約1.8萬平方呎私家花園。

陳秉志1988年買入自住至今、曾叫價3.5億放售

資料顯示，物業由資深投資者「磁帶大王」陳秉志所持有，其早於1988年，以2,350萬元購入單位，並一直自住至今。近年陳秉志疑似陷入財困，物業已經歷多次抵押貸款，又曾以約3.5億元叫價放售物業，惟無人問津，終淪爲銀主盤收場。

薄扶林域多利道188號屋地。

兩年間頻頻蝕讓沽貨 涉資金額數十億元

「磁帶大王」陳秉志近年來頻頻沽貨，售出物業金額已達數十億元。當中包括在2023年以公司轉讓形式沽出中環中心67樓全層，建築面積26,967平方呎，成交價為7.5億元，呎價約27,812元，以成交呎價計，較當年買入價低約15.7%。

其後又在2024年9月及11月，分別以7億及6.46億元沽出中環中心66樓及75樓全層，新買家為該廈持有多層樓面的大業主星展銀行DBS，成交呎價分別為呎價25,958元及27,028元。

去年中1.2億沽西環巨舖、貶值近22%

此外，在2024年7月份，陳秉志以約1.2億元沽出西環德輔道西面積逾萬呎的巨舖，較2021年買入價近1.54億元，貶值近3,400萬元或22%。值得留意的是，陳秉志曾以上述舖位作抵押，單筆向財仔借近1.22億元，甚至比是次成交價「借突」200萬元。