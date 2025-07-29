大埔上然第三期上樓書 提供565伙 最細開放式222呎連平台
撰文：李明珠
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萬科香港旗下大埔上然今日（29日）上載第三期樓書，第三期共提供565伙單位，戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打一房及兩房戶型，佔全盤逾7成。項目預計關鍵日期為2026年7月底，樓花期約12個月。
售樓説明書顯示，上然第三期設兩座住宅大樓，分別為第3座及第5座，標準樓層設12至13伙單位，每層設有3部升降機。
項目共提供565伙單位，戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積由222至1,028平方呎。當中標準開放式戶型佔21伙，一房佔173伙、兩房佔249伙，三房佔58伙；另設64伙連天台或平台特色單位。
最細開放式222呎、連112呎平台
當中面積最細單位為5座1樓C8室，實用面積222平方呎，開放式間隔，另連112平方呎平台。
至於面積最大單位為3座12樓A1室，實用面積1,028平方呎四房間隔，設945平方呎天台，以及181平方呎平台。屋内設有內置樓梯直達天台。
屋苑中心墳場被第二期及第三期包圍
值得留意的是，屋苑中心的墳場被第二期及第三期包圍，而第三期的第3座大樓則與墳場最接近。不過由於設計的關係，發展商未有在該方向興建單位，所以原則上住戶是看不到屋苑中心位於的墳場。
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