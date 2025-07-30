荃灣「紅磚屋」美港貨倉招標索價5億　較一年前意向價20億劈75%

位於荃灣巿中心的「紅磚屋」美港貨倉，閉門深鎖逾四十年。「紅磚屋」美港貨倉最新由第一太平戴維斯（香港）推出招標，並於10月10日截標，意向價為5億元，較2024年5月時意向價逾20億元，大劈15億元或75%。



意向價為5億招標

是次推出招標為「紅磚屋」美港貨倉及美港第二倉，其中美港貨倉為一幢三層高貨倉，每層約28,044平方呎，總建築面積約84,132平方呎，樓層高度約3.93至4.95米，樓面負重能力達每平方呎300磅。

至於美港第二倉則為一幢四層高工業大廈，每層約24,539至25,656平方呎，總建築面積約99,273平方呎，樓層高度約3.03至3.66米，樓面負重能力為每平方呎150磅。

據知，該幢物業曾作貨倉用途，現已交吉多年。項目鄰近港鐵荃灣站，附近為荃灣政府合署，以及中染大廈、新領域廣場等。

荃灣青山公路美港貨倉。

可改裝作車企總部或維修中心

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，市區內七萬呎發展地皮，連18萬呎工業樓面供應實屬絕無僅有，買家短線可翻新改裝現有樓面作多元工業用途，亦適合改裝作各大車企的總部或維修中心。

另有資料顯示，美港貨倉的創辦人為蔡聲白，1894年在浙江出生，畢業於美國麻省理工。在回流中國後，與上海絲綢大王莫觴清的女兒結婚，其後接手了上海美亞織綢廠，後因40年代未內地政局動蕩，蔡聲白移居香港，成立香港美亞織綢廠，於荃灣青山公路荃灣段現址設倉，並命名為美港貨倉。

貨倉自1977年後丟空至今

而美港貨倉正是當年留下的產物，至1977年，蔡聲白離世後，貨倉就一直空置，當年附近的工廠建築如中國染廠（中染大廈的前身）隨著時間演變成為商業大樓及商場，只有美港貨倉仍原汁原味保留原址，閉門深鎖逾40年。