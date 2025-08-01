「兩房半價」買三房 東涌三房套連租663萬沽 平過上月同類一成
撰文：李煥好
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近期供款息口趨低，部分買家趁平加快入市。東涌東環一伙三房套單位，新近連租約以663萬元沽出，呎價10,392元，較上月同類單位造價低約一成。單位現時月租2.3萬元，買家即時享4.2厘租金回報。
中原地產高級分區營業經理吳家威表示，上述成交單位為東環1B座低層12室，實用面積638平方呎，屬三房套房間隔。代理透露，單位連租約叫價680萬元，其後減價17萬元，以663萬元沽出，實用呎價10,392元，較上月同類型單位造價740萬元，低約一成。
上車客睇樓兩月 轉購低水三房
據悉，新買家為上車客，原本鎖定兩房連儲物室的單位類型，經過兩個月的睇樓過程仍未找到心水單位。由於該三房套單位連租約出售，加上層數較低，故價格與「兩房半」戶型價差不多，售價較同類單位低約一成。於是買家決定提高預算，連租約購入該單位，待明年三月租約屆滿後自用。該單位目前月租2.3萬元，買家可即時獲得4.2厘租金回報。
業主長情持貨十年 帳蝕32.5萬離場
翻查資料，原業主於2015年以695.5萬元一手買入單位，持貨約10年，帳面蝕32.5萬元，單位期內貶值約4.7%。
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