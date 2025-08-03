上環CAINE HILL一房減價1500元 每月2.05萬租出 呎租貴過貝沙灣
撰文：黃祐樺
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進入暑假租務旺季，專才拉高租金，上環CAINE HILL有一房戶以月租2.05萬元租出，呎租近74元，以呎租計是次租金更過貴過南區豪宅貝沙灣。
一房呎租逼近74元
中原地產資深分區營業經理譚嘉良表示，是次租賃成交為上環CAINE HILL中高層E室，實用面積278平方呎，屬一房間隔，望向西南，單位最初以2.2萬元叫價放租，最終減價1,500元或6.8%，終以每月2.05萬元租出，呎租約73.7元。
據知，新租客為專才，因見Caine Hill鄰近半山扶手電梯出入便利，故決定承租單位。至於，業主於2022年以831萬元購入單位，今年4月曾作內部轉讓，以是次租金計回報近3厘。
呎租貴過貝沙灣
參考南區豪宅貝沙灣，最近的租賃為第六期1座中層C室，實用面積為463平方呎，屬一房間隔，以每月2.7萬元租出，呎租為58元。換言之，若以呎租計上述上環CAINE HILL一房戶呎租貴過南區豪宅。
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