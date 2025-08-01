套股換樓入市收租　投資客448.8萬購新港城兩房　回報有幾多？

撰文：李煥好
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投資氣氛轉好，部分長線投資者將資金轉向買樓收租。馬鞍山新港城一伙兩房海景單位，新近獲投資客垂青。據悉，該買家於股票市場獲利後，將股票套現所得轉投樓市收租，斥448.8萬元承接單位，呎價約12,897元，料租金回報可達4厘。

美聯物業聯席區域經理陳少鴻表示，上述成交單位為新港城A座高層2室，實用面積約348平方呎，屬兩房間隔，外望少量海景。該單位早前以500萬元放售。

↓↓新港城A座高層2室↓↓

套股換樓收租　料享4厘回報

代理透露，新買家為區內客，早前於股票市場獲利後，決定再度入市作收租之用。雙方議價後以448.8萬元承接，呎價約12,897元，預期租金回報可達4厘。

另據網上銀行對該單位進行估價，中銀網上估價為461萬元，而恒生估價為464萬元，即該單位較估價賣平約2.6%至3.3%。

長情持貨17年　帳面大幅近三球

翻查資料，原業主2008年以155萬元購入單位，持貨17年，帳面大幅獲利293.8萬元，單位期間升值189.5%。

馬鞍山新港城。（資料圖片）
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