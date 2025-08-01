CCL連升2周共1.76%　分析：短期挑戰年初高位　較高位仍跌近28%

中原城市領先指數CCL最新報138.84點，按周升0.78%，連升2周共1.76%，指數為今年次高，即創1月初後的29周新高。



拆息在5月開始回落，H按息自2022年7月以來再度低於封頂息率，帶動樓價見底轉勢向升，近9周CCL七升兩跌累升2.72%，已超越2024年9月減息後14周累升2.50%的升幅。相信短期CCL繼續向上挑戰年初139.25點高位，現時只差0.41點或0.30%。



較歷史高位跌近28%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年樓價升幅擴大，CCL暫時累升0.87%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升2.93%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升2.19%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.44%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌2.92%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報140.55點，按周升1.11%。CCL（中小型單位）報139.11點，按周升1.09%。CCL Mass及CCL（中小型單位）單周升幅均為17周以來最大，兼齊升2周，分別累升2.05%及2.02%，指數同樣創2024年8月初後的51周新高。CCL（大型單位）報137.42點，按周跌0.79%，指數仍於138點水平反覆。

新界東CCL_Mass報152.05點，按周微跌0.06%。

四區樓價三升一跌 新界東樓跌0.06%

四區樓價三升一跌。九龍CCL_Mass報139.46點，按周升2.38%，升幅為2024年3月中後以來最大，連升3周共3.72%，指數創2024年8月初後的51周新高。新界西CCL_Mass報127.83點，按周升1.22%，升幅為2024年11月初後以來最大，連升2周共2.09%，指數創今年1月初後的29周新高。

港島CCL_Mass報138.35點，按周升0.07%，連升4周共3.30%，指數創今年3月底後的17周新高。新界東CCL_Mass報152.05點，按周微跌0.06%，指數在150點以上徘徊。

2025年八大樓價指數計，CCL累升0.87%，CCL Mass升1.75%，CCL（中小型單位）升1.54%，CCL（大型單位）跌2.44%，港島跌0.16%，九龍升4.22%，新界東升2.47%，新界西跌0.41%。