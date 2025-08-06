香港打不死　正面能享危中之機｜汪敦敬

有人說發達，就是努力享受運氣，筆者認為成功是努力加上際遇才對，際遇是需要用態度去掌握。



有些人見到樓價跌或者別人出貨，一味不斷幸災樂禍，其實風雨後還持有多少貨才是真實力！寄語幸災樂禍的人好好掌握眼前機會！否則機會過去又是一場空！

市場成交是利益得失的過程，但得失的關鍵不是在乎價格升跌，更不在乎是否有蝕讓，蝕可以不讓！賺不到價可以賺租！關鍵是如何掌握這個起伏！升跌過程中是應該出貨還是繼續揸貨又是另一種藝術！這方面筆者正努力學習中！

最新報導「名鑄複式戶逾1.05億沽」，這是二手轉讓，與我2020年和發展商買入後再行使合約享用提早交易的回贈奬勵條款，得到後實際的成交價格相差不遠（之前已撰文分享在此不贅）。

豪宅成交呎價不乏30,000至60,000，住宅板塊其實是整體有力恢復中！

而優質並合乎新常態的豪宅其實在風雨中抗跌能力和回復能力都很高！現實與一些海外KOL所說的剛好相反，真是「唔識就嚇死！識就笑死！」。

香港是大都會，其實也歷盡滄桑，定時也有人想消滅港人的鬥志，發放「香港已死」等類似的信息，其實筆者每次都可以掌握這經歷成長！

摩根士丹利前亞洲區主席、現耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach），在2024年2月12日於英國《金融時報》撰文，以香港股市表現為切入點，指「香港已玩完」（Hong Kong is over）。

2023年小紅書也曾出現「國際金融中心遺址」的帖文！

2023年12月6日評級機構穆迪將香港評級展望由「穩定」下調至「負面」！

曾幾何時負面信息如排山倒海！重點是你當時怎樣想？

大家不妨回顧一下當時的想法，因為當時的思維才是影響你一生的關鍵！

香港見慣這些大時代場面！歷史性場面可能會影響當時樓價，卻極少機會影響你的命運！影響命運的是你面對歷史時刻的態度！

事實上，每次有人說「香港已死」，不單只是死亡魔咒！而且每次都是入市良機！別人恐慌我瘋狂！那個時候正是樓市和股市的低谷！買入到現在都得到好的回報！

筆者當然不是提倡投機人棄我取！危和機永遠並存，人人悲哀的時候其實並不太悲哀！

住宅樓市數據早已止跌回升，很多人仍然看著同一數據卻認為樓價繼續下跌！

在最低谷的時候，有人幸災樂禍，有人人云亦云，有人逆流而上！亦有人保本固守陣地！你是那一態度的一份子？以上幾種態度決定幾條不同的路！影響命運的不是市況，而是你面對的態度！

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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