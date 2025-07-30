Too late and too little　利民救市只求一「先」！｜汪敦敬

「東升西降」已經是不能否認的大形勢，很多不同意的說法，其實只是抗拒接受現實的投射，尤其是西方很多國家的圍堵政策，正赤裸裸地以「企圖阻止這大勢」衍生的變相認同！



無論你是什麼政治立場也好，現在香港是一個徹底太平的社會，從這角度來說，中央政策是正確的，香港的官員亦做了不少正確的事，筆者有撰文分享所以不再重複了，那這篇文是「擦鞋」文章？不是！香港的官員是有自信多聽市民意見和接受批評的！我相信發表民意這點來說，今天的香港已經比西方世界來得自由和有效！

行政長官新一期的《施政報告》已展開公眾諮詢，筆者想說的是，不少市民不擔心政策不好，只是擔心不同官員水準不一，好的政策做得太遲，令人想起西方一句諺語：Too little and too late！這句西方諺語形容軍事或政治決策，做得「太遲」（too late）且「行動力道不足」（Too little）。第二次世界大戰名將麥克阿瑟，在總結戰爭失敗原因時曾強調：“The history of failure in war can almost always be summed up in two words: ‘Too late.’”（ 戰爭中的失敗幾乎總是可以用兩個字概括：“太晚了”）。他進一步闡釋了「太晚」的4種表現：（1）理解敵人的致命意圖太晚（Too late in comprehending the deadly purpose of a potential enemy）；（2）意識到致命危險太晚（Too late in realizing the mortal danger）；（3）戰備不足且啟動太晚（Too late in preparedness）；（4）整合抵抗力量太晚（Too late in uniting all possible forces for resistance）。麥克阿瑟的「Too late」主要聚焦於時機延誤的後果！

一場暴動失去了平定的黃金時期就會惡化，甚至出現破窗效應！救樓市如果救得太慢就來不及救政治，甚至會成為螺旋式下跌的慘淡結果！不要忘記太多人經營悲情，當中有自己人！亦有敵人的代理人！亦有不滿現實的人！當然有關需要長官意志力去決定的事情，筆者不同意用專家去評論！我認為長官總有很多苦衷，我們沒有條件去了解，但在香港可以發表我們的擔憂，近年不少市民都擔心政府救得太遲！香港現在樓市的住宅項目已經開始谷底回升，住宅的回升勢頭其實是很艱難地在一片悲情之下遲了出現，而工商方面，筆者認為政府有空間可以多做功夫。

又再說回先機，說策略，西方理念其實不及東方兵法，西方理念的好處就是淺白和具體，筆者認為學習過程應該是中西雙修的！《孫子兵法》亦有提及先機，例「兵貴神速」！「兵聞拙速，未睹巧之久也。夫兵久而國利者，未之有也。」正確的事越快做越好，消耗的政策就越快收越好！其中樓市辣招撤得太遲！正如筆者之前所說政府當然有其苦衷，希望政府考慮多一點市民的感受！之後再將難做之處說清楚，然後再進展說得令人鼓舞一點！這些做得更好，市民一定更支持！

雖然麥克亞瑟將軍提出及強調「too late」，但叱咤第二次世界大戰的他，最後也是敗在「too late」中！美軍最後在1950年的韓戰吃盡苦頭，之後數十年都不斷陳述這個觀點：「突然之間整個山頭都是人，不怕死的人排山倒海衝上來！」打仗當然有埋身廝殺，中國後來的和平始終都是偉大的先輩用血譜出來的！但筆者一直認為當年美國面對的不是人海戰術，而是我們陸軍的運動戰！事實上，大家的兵力並沒有出現人海戰術的懸殊，筆者不花時間去分析運動戰和人海戰的分別！但我提出一點就是：「前仆後繼的人群為何可以突然之間在你眼前出現？」美國的科技和空軍優勢顯然完全發揮不到。正是Too little and too late！顯然美國是面對了行軍的高手，追蹤不到正確的行蹤，關鍵時刻發現得遲及處理得遲正是Too little and too late！

（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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