買家趁黑雨視察環境　即場4球買沙田一房　睇中屋苑「滴水不沾」

雖然昨日天氣惡劣出現黑色暴雨，但有買家無懼風雨趁機入市。沙田偉華中心一伙兩房最新以400萬元沽出，呎價13,468元。買家指由於親身感受到搭地鐵前往單位竟可以滴水不沾，於是睇樓後即場入市。原業主於2020年買入單位，帳面蝕讓130萬元離場，貶值近2成半。



美聯物業首席聯席區域經理梁兆堅表示，該單位為偉華中心2座低層H室，實用面積297平方呎，兩房間隔。

昨日天文台的黑雨信號維持至下午，不少打工一族可以全日放假。而新買家為上車客，原先預約了本周末前往睇樓，其後因見有假放決定改期提早參觀；順便親身視察單位有否滲水問題。最終買家在睇樓後對單位感滿意，更指因感受到由港鐵沙田站前往屋苑可以滴水不沾，於是即場拍板以400萬元承接單位，折合呎價13,468元。

↓↓偉華中心2座低層H室↓↓

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持貨5年貶值近兩成半

代理指，同類單位正常市價約420萬元，即是次單位成交價較市價略平5%；而且單位裝修企理新净。

原業主於2020年以530萬元買入單位，持貨5年因有意換樓而出售，現轉手帳面蝕讓130萬元，單位期内貶值24.5%。