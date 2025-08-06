天水圍屏欣苑兩房380萬未補地價沽 業主2年前二手入市都唔使蝕
撰文：李明珠
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樓價回穩，部份近年入市的業主罕見成功逃離蝕讓命運。天水圍居屋屏欣苑一伙兩房單位，最新以380萬元未補地價沽出，呎價9,922元。原業主於2023年初二手買入單位，持貨2年帳面成功平手離場，不過若扣除使費料需輕微蝕讓離場。
中原地產天水圍副分區營業經理何家樂表示，該單位為屏欣苑A座高層9室成交，實用面積383平方呎，兩房間隔。原業主早前叫價398萬元未補價放售，近日獲新買家洽購。新買家為上車客，最終成功議價至380萬元承接，減價18萬元或4.5%，折合呎價9,922元。
2023年二手入市、平手離場
資料顯示，屋苑戶型眾多，若參考近期成交，位處B座一個實用面積約380平方呎的同類單位，於上月以323萬元未補地價沽出，呎價8,455元。即是次單位呎價較同類高出17%。
原業主於2023年初以380萬元未補地價購入單位，持貨約2年，現沽貨帳面成功平手離場，不過若扣除使費料需輕微蝕讓離場。
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