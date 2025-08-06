大埔上然第三期今賣113伙、入場299萬起　惟暫沽17伙佔銷售僅15%

萬科香港旗下大埔上然第三期上周五突擊公布首張價單，涉及113伙，入場費299萬元起。項目今日（6日）首輪以先到先得形式銷售全數113伙，惟項目暫沽出17伙佔首輪銷售僅15%，套現逾6,300萬元。發展商表示，整個發展項目7月至今累售111伙，銷售額逾4.84億元。



首輪銷售盡推113伙 入場費299萬

首輪銷售盡推首張價單共113伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中涉及10伙開放式、50伙一房、47伙兩房及6伙三房，實用面積246至715平方呎，價單定價由360.2萬至1,092萬元。最大售價折扣為17%，折實售價由299萬至906.4萬元，折實呎價介乎9,836至13,427元。

入場單位為第五座2樓D11室，實用面積304平方呎，屬一房間隔，價單定價由360.2萬元，扣除最多折扣後，折實售價由299萬元。

加購開放式戶可獲減100萬

今批價單定價總值約5.85億元，當中有60伙單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。當中亦有10伙開放式、10伙一房適用於1「家」1及新1「家」1付款計劃

以今期價單第一號計，如買家購入1伙三房單位，並用1「家」1付款計劃買入開放式戶，該個開放式單位可獲減100萬元，即如加購第五座2樓B6室，實用面積246平方呎，售價為199.9萬元，呎價8,126元。

第三期提供565伙 樓花期約12個月

上然第三期共提供565伙單位，戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打一房及兩房戶型，佔全盤逾7成。項目預計關鍵日期為2026年7月底，樓花期約12個月。

另外，屋苑中心的墳場被第二期及第三期包圍，而第三期的第3座大樓則與墳場最接近。不過由於設計的關係，發展商未有在該方向興建單位，所以原則上住戶是看不到屋苑中心位於的墳場。