租客「轉租為買」 468萬買SIERRA SEA一房 上手不足一年賺半球
撰文：黃祐樺
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樓市交投轉旺，西沙SIERRA SEA再錄短炒成交。屋苑一伙一房戶新近以468萬元成交，呎價約15,344元。原業主持貨近1年，帳面勁賺約53.8萬元或13%。若扣減使費，料該業主實賺46.3萬元。
美聯物業分行高級分區營業經理丘仲文表示，是次成交為SIERRA SEA 1A期3座高層G室，實用面積約305平方呎，屬一房間隔，向西南，享園景及山景。
微減兩萬 租客「轉租為買」
據悉，單位原叫價470萬元，單位最終微減2萬元以468萬元沽出，呎價約15,344元。至於，新買家為區內租客，因見租金持續上漲，項目環境清幽及配套方便，且屬大型屋苑具升值潛力，決定「轉租為買」。
不足一年升逾一成
據知，原業主於2025年5月以約414.21萬元購入單位，持貨近1年，是次轉手帳面賺53.8萬元，單位期內升值13%。若扣減佣金、印花税等交易使費約7.5萬後，料該業主實賺約46.3萬元。
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