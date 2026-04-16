租客「轉租為買」　468萬買SIERRA SEA一房　上手不足一年賺半球

樓市交投轉旺，西沙SIERRA SEA再錄短炒成交。屋苑一伙一房戶新近以468萬元成交，呎價約15,344元。原業主持貨近1年，帳面勁賺約53.8萬元或13%。若扣減使費，料該業主實賺46.3萬元。



美聯物業分行高級分區營業經理丘仲文表示，是次成交為SIERRA SEA 1A期3座高層G室，實用面積約305平方呎，屬一房間隔，向西南，享園景及山景。

西沙SIERRA SEA。

微減兩萬 租客「轉租為買」

據悉，單位原叫價470萬元，單位最終微減2萬元以468萬元沽出，呎價約15,344元。至於，新買家為區內租客，因見租金持續上漲，項目環境清幽及配套方便，且屬大型屋苑具升值潛力，決定「轉租為買」。

不足一年升逾一成

據知，原業主於2025年5月以約414.21萬元購入單位，持貨近1年，是次轉手帳面賺53.8萬元，單位期內升值13%。若扣減佣金、印花税等交易使費約7.5萬後，料該業主實賺約46.3萬元。