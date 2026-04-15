長橋證券20萬承租荃灣大鴻輝中心地舖　呎租約181元

股市暢旺，證券行擴充分店網絡。長橋證券最新以每月約20萬元租用荃灣大鴻輝中心地下一個逾千呎的舖位，成交呎租約181元。



上述舖位為荃灣眾安街大鴻輝中心地舖，面積約1,106平方呎，月租約20萬元。該舖鄰近眾安街並面向沙咀道，屬於荃灣區內人流最旺的地段。

據現場所見，舖位現時正在裝修，並已經圍上廣告板及印上「Longbridge Cafe」的字眼，預料新店將會把證券服務及咖啡結合。

翻查資料，長橋證券近年積極擴充分店網絡，如在2025年租用新地（0016）旗下尖沙咀彌敦道26號舖位，建築總面積約8,500平方呎，每月租金約100萬元，呎租118元。其後該行再以每月約120萬元承租銅鑼灣羅素街58號多層舖位，面積約7,300平方呎。

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