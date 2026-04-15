兆萬大業主2050萬沽大埔嘉熙3伙　八年帳蝕26%　曾大手連掃7伙

樓市逐漸轉活，有老牌家族趁機沽貨套現。旺角潮流地標兆萬中心大業主、兆萬集團吳氏家族成員吳子堅，新近連環沽出大埔白石角嘉熙3伙兩房單位，合共套現2,050萬元。他持貨約8年，帳面共蝕約734.1萬元或約26%。



資料顯示，上述3伙成交單位同屬嘉熙5座高層D室，實用面積均為502平方呎，採兩房間隔。該批單位的成交價介乎675萬至700萬元，呎價約13,473至13,972元，合共涉資2,050萬元。

曾斥6600萬掃7伙 今沽3伙帳蝕26%走

據悉，原業主吳子堅曾於2018年斥資約6,600萬元，一手購入嘉熙共7伙兩房單位，是次沽出的為其中3伙。該3伙單位當年的購入價介乎910.9萬至956.7萬元不等，現時每伙帳面虧損約235.9萬至256.7萬元，合共帳面蝕讓約734.1萬元或約26%。

此外，由於吳氏當年入市時須繳付樓價15%的「辣稅」，若連同稅項計，估計該3伙單位實際合共蝕讓超過1,150萬元。

大埔嘉熙。（網上圖片）

曾趁沙士及金融海嘯低吸獲利

據了解，身為旺角兆萬中心大業主的兆萬集團，其創辦人兼主席吳漢華（Peter）早年以出口及生產紡織品起家。

吳漢華在本地樓市頗為活躍，2003年「沙士」期間，他趁低吸納旺角兩個商舖，持貨七年後成功套現，大幅獲利約5,000萬元。及至2009年金融海嘯後，他又大手買入新蒲崗譽．港灣8伙，持貨至2011年套現近億離場，帳面獲利約兩成。同年，他再斥資1.56億元購入半山新盤蔚然3伙單位。

不過近月亦有蝕讓舖位個案，如在2024年4月份，吳漢華或有關人士持有的旺角砵蘭街292至294號地舖以約6,700萬元沽出。惟該舖位早於2010年以近1.1億元買入舖位，持貨14年沽貨，帳面大幅蝕約4,300萬元離場，舖位貶值近4成。

身為旺角兆萬中心大業主的兆萬集團，其創辦人兼主席吳漢華（Peter）早年以出口及生產紡織品起家。（網上圖片）

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