高爾夫．御苑兩房銀主盤568萬沽 九年蝕近4成、蒸發三球半｜多圖
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場轉旺，有銀主加快出貨，最近粉嶺高爾夫．御苑一伙兩房銀主盤透過私人拍賣行推出，新近以568萬元拍出，較開價搶貴60萬元，惟單位9年仍要貶值逾351.5萬元離場。
是次成交為粉嶺高爾夫．御苑7座中層A室銀主盤，外望開揚景，實用面積約487平方呎，屬兩房間隔。該單位在昨日由環亞拍賣以508萬元推出，最終經拍賣後搶高60萬元或約11.8%，以568萬元拍出，成交呎價11,663元。
↓↓高爾夫．御苑7座中層A室銀主盤↓↓
+4
9年貶值逾351萬
另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為627萬元，即最新成交價較估價高低59萬元或9.4%。
據知，原業主於2017年以約919.508萬元購入上述物業，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓351.5萬元，單位期內貶值38.2%。
長橋證券20萬承租荃灣大鴻輝中心地舖 呎租約181元啟德海灣第2期周六首輪發售160伙 折實560萬起 周日再招標65伙什麼是升浪下半場？入市如何掌握契機？｜汪敦敬景鴻移民｜已故創辦人關景鴻又一村遺產招標 2016年億元首置入市紅磡首岸首批110伙入場費638萬 代理：訂價具競爭力料反應熱烈