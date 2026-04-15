高爾夫．御苑兩房銀主盤568萬沽　九年蝕近4成、蒸發三球半｜多圖

二手市場轉旺，有銀主加快出貨，最近粉嶺高爾夫．御苑一伙兩房銀主盤透過私人拍賣行推出，新近以568萬元拍出，較開價搶貴60萬元，惟單位9年仍要貶值逾351.5萬元離場。



是次成交為粉嶺高爾夫．御苑7座中層A室銀主盤，外望開揚景，實用面積約487平方呎，屬兩房間隔。該單位在昨日由環亞拍賣以508萬元推出，最終經拍賣後搶高60萬元或約11.8%，以568萬元拍出，成交呎價11,663元。

↓↓高爾夫．御苑7座中層A室銀主盤↓↓

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9年貶值逾351萬

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為627萬元，即最新成交價較估價高低59萬元或9.4%。

據知，原業主於2017年以約919.508萬元購入上述物業，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓351.5萬元，單位期內貶值38.2%。