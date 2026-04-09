紅磡新盤首岸1期及3期上載樓書　共648伙　料下周開價、示範單位

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove）今（9日）正式上載第1期及第3期（第2座及第1座）售樓說明書，分別提供360及288伙，合共648伙，實用面積介乎301至708平方呎。項目預計下周內開價，示範單位及售樓處亦最快下周開放予公眾參觀。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目細分4期發展共1,296伙，今天正式上載第1期及第3期（第2及第1座）之樓書，分別提供360及288伙，設有兩房至三房一套連工作間及洗手間戶型，實用面積介乎338至708平方呎。

項目另設平台或天台特色戶，實用面積301至708平方呎，平台面積介乎84至470平方呎，天台面積則介乎141至496平方呎。

紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）第1期及第3期（第2座及第1座）上載售樓說明書。（李煥好攝）

下周開價、首批伙數不少於20％

韓家輝透露，項目預計關鍵日期為2027年8月31日，將率先推售價單單位，預計下周內開價，首批伙數不少於20％，價錢參考區內重建住宅項目及九龍區新盤項目。另外，設於美麗華廣場一期的示範單位及售樓處經已完工，最快下周開放予公眾參觀，最快4月開售。

樓書顯示，項目第1期（第2座）涉及360伙，涵蓋兩房至三房一套戶型。標準單位實用面積由339至642平方呎。當中2房標準單位321伙，佔約89%；3房標準單位共22伙，佔約6%；另設17伙2至3房特色戶，佔約5%。

至於第3期（第1座）涉及288伙，戶型涵蓋兩房至三房一套連工作間戶型。標準單位實用面積由338至708平方呎。當中2房標準單位共207伙或約72%；3房標準單位共67伙或約23%；另設14伙2房至3房特色戶，佔比約5%。

採「合併式小區」概念 規劃設天橋系統前往土瓜灣站

恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，項目由國際名師聯手打造，展現時尚都市的舒適及品味。

恒基兆業地產代理地產策劃（一）部副總經理陳正表示，項目採全港首個「合併式小區」概念。未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站，3站達港島，接通東鐵紅磡站，可經東鐵綫及高鐵往返內地。另外，項目備有合共280個私家車車位，包括158個公共或商用停車位1，以及122 個住客及訪客停車位。

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