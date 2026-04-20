內房高層1200萬沽灣仔乙廈　六年貶值逾6成　曾掃貴價溫哥華巨宅

乙廈市場尚未完全恢復，有內房高層蝕讓沽貨。灣仔順豐國際中心中層全層單位，最新以1,200萬元沽出，呎價約5,386元。據悉，原業主為內地房地產商南京鼎業投資置業主席陳脈林，持貨六年，帳面大幅蝕讓1,900萬元或約61.3%。



呎價由近1.4萬跌至不足5400元

涉及物業為灣仔皇后大道東182號順豐國際中心15樓全層，建築面積約2,228平方呎。該物業於上月以1,200萬元售出，呎價約5,386元。資料顯示，原業主為「陳脉林（CHEN MAILIN）」，為內地房地產商南京鼎業投資置業主席。

6年前入市 今沽貨帳蝕逾六成

陳脈林於2020年4月以3,100萬元購入上述物業，當時呎價達13,914元。如今他時隔約六年後沽貨，帳面大幅蒸發1,900萬元，貶值約61.3%。

涉及物業為灣仔皇后大道東182號順豐國際中心15樓全層，建築面積約2,228平方呎。（資料圖片）

坐擁海內外貴價物業

翻查資料，陳脈林作為內房富商，坐擁海內外不少貴價物業。譬如他於2019年斥約1.03億元，購入北角海璇一伙1,585平方呎的海景單位，呎價65,330元。另外，他於2015年斥約3.2億元人民幣，購入位於加拿大溫哥華頂級豪宅區的一棟物業，占地1.09公頃，價格創當時溫哥華卑詩省史上最貴住宅成交紀錄。

內地房地產商南京鼎業投資置業主席陳脈林。（網上圖片）

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