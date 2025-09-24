颱風樺加沙｜油塘臨海親海駅一房1.45萬租出　毗鄰鯉魚門出現水浸

【超強颱風樺加沙/打風】超超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢增強，天文台今日（24日）2時40分改發10號風球（十號颶風信號），預料10號風球會維持一段時間。油塘臨海屋苑親海駅一伙一房戶最新以每月1.45萬元租出，呎租約53元。值得留意，油塘附近的鯉魚門一帶向來為打風水浸黑點，而油塘臨海屋苑預計亦受打風影響。



中原高級資深分區營業經理廖忠堅表示，分行最新促成一宗油塘親海駅租賃成交，單位為1座中層G室，實用面積274平方呎，採一房間隔，單位座向東北方，可享開揚市景，最新以每月14,500元租出，折合實用呎租53元。

2023年9月買入價422.2萬、回報4.1厘

址業主於2023年9月以422.2萬元購入單位，持貨近2年，是次租出單位可享4.1厘租金回報，回報不俗。

親海駅分兩期發展，坐落東源街5號及8號，合共提供886伙。

↓↓鯉魚門一帶情況↓↓