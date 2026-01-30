油塘親海駅1月累錄12宗撻訂　最新三房買家棄購、料輸逾123萬訂

長實（1113）旗下油塘親海駅最新錄多一宗撻訂個案，屬一伙高層三房戶，在2023年以逾1,232萬元沽出，今棄購料輸123萬元訂金。發展商已落實下周一（2日）重售。



據成交紀錄冊顯示，涉及單位親海駅I 第1座5樓A室，實用面積736平方呎，屬三房間隔，於2023年8月沽出，成交價為1,232.6萬元，買家當時採「愛才建築期付款」。惟該單位於2026年1月29日被列為終止交易，料買家已撻大訂，並遭發展商各沒收10%訂金，即合共涉123.26萬元訂金。

長實（1113）旗下油塘親海駅I 。

1月累錄12宗撻大訂 涉樓價9070.8萬

值得留意的是，如連同上述最新一宗撻訂個案，長實油塘親海駅系列1月已錄12宗撻訂，涉及樓價9,070.8萬元，該批單位成交價由320.5萬元至1,305.2萬元，合共殺訂逾907萬元。