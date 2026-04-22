紅磡首岸暫收5000票超額22倍　夥恒生推首3年定息2.73厘按揭優惠

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove），落實周六（25日）首輪發售218伙，發展商表示，該盤暫時累收逾5,000張票，超額認購約22倍。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目將於周六（25日）首輪發售218伙，並於今日下午4時正式截票。由於收票理想，目前正積極部署加推新一批單位應市，計劃於短期內推出3號價單，料以第2座單位為主，定價將有輕微上升空間。又指入票人士中，以九龍區買家為主，佔約六成，港島區佔兩成，其餘來自新界。

此外，發展商夥拍恒生銀行推出按揭優惠服務，包括首50位合資格首岸買家，可獲贈限量999.9足金幸運金幣一枚；定息按揭計劃首三年定息期年息2.73厘，定息期後為P減1.75厘；2,888元綠色按揭現金回贈；以及豁免首兩年優越理財戶口月費。

折實入場價638萬 折實呎價由17,365元起

首岸首輪銷售的218伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位203伙及三房單位15伙，實用面積由339平方呎至642平方呎，價單售價由701.1萬元至約1445.9萬元，價單呎價由19,083至23,251元，折實售價則由638萬元至約1,315.8萬元，折實呎價由17,365至最高21,158元。

大手客最多可選購8伙

銷售當日將分為三組以先到先得形式進行，包括S組、A組、B1至B3組。當中S組最多可選購8伙，A組最多可選購3伙，而B組最多可選購2伙。

首岸正式上載項目第1期（第2座）首個銷售安排，將於本周六起發售218伙。（資料圖片）

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