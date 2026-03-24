收租客連租約622.8萬購SIERRA SEA兩房　業主持貨不足1年帳賺32%

二手樓市轉旺，西沙SIERRA SEA再錄短炒獲利個案。該屋一伙兩房戶新近以622.8萬元沽出，較去年5月份一手買入價帳面升值約近32%。



利嘉閣地產將軍澳廣場分行助理分區經理楊凱俊稱，最新成交個案為西沙SIERRA SEA 1A期3座低層E室，實用面積約443平方呎，採兩房連開放式廚房設計，望海景。

楊氏表示，新買家為投資收租客，鍾情屋苑全新入伙兼設施新穎，加上單位享優美海景，價格合理且租務回報理想，決定洽購。業主原叫價633萬元，議價後以622.8萬元連租約成交，實用呎價約14,059元。

2025年5月買入價472.2萬

據悉，原業主於2025年5月以約472.2萬元一手購入單位，持貨至今轉售，現帳面獲利逾150萬元，期內物業升值近32%。

扣使費後實賺135萬

不過若計及買入時的印花稅支出9萬元，以及賣出時的佣金開支6.3萬元，實際賺約135萬元，當中還未計及近數個月屋苑入伙以來的租金收入。

他補充，該屋苑現時有約20個單位放盤，最低入場費由約470萬元起。

西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

西沙SIERRA SEA 會所連園林148萬呎。（黃祐樺攝）

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