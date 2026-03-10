升值三成！西沙SIERRA SEA再錄短炒　業主揸唔夠一年「爽袋」兩球

樓市交投持續暢旺，西沙SIERRA SEA再錄短炒成交。屋苑一伙三房戶新近以884萬元成交，呎價約14,958元。原業主持貨約十個月，帳面勁賺約202.4萬元或29.7%。若扣減使費，料該業主實賺193.6萬元。



美聯物業聯席區域經理區祺彬表示，上述成交單位為SIERRA SEA 1A期1座中層D室，實用面積約591平方呎，屬三房間隔。據悉，買家為外區換樓客，鍾情屋苑環境及單位間隔，因此決定入市。單位最新以884萬元成交，呎價約14,958元。

發展商為買家提供3%印花稅優惠

資料顯示，原業主於2025年5月以約681.6萬元購入上述物業，持貨約10個月轉手，帳面獲利約202.4萬元，物業升值約29.7%。由於當初發展商有為購買兩房或以上的買家提供3%的印花稅優惠，所以扣減使費後，料實賺約193.6萬元。