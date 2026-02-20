年初一收「大利市」　SIERRA SEA兩房625萬沽　業主9個月賺逾百萬

西沙新盤首兩期陸續入伙，二手交投亦暢旺。屋苑一伙兩房戶最新以625萬元成交，實用呎價15,547元。原業主持貨約9個月，現沽貨帳賺126萬元或約25.3%。若扣減佣金等交易使費，料實賺約108.5萬元走。



中原地產資深區域營業董事徐可志表示，上述成交單位為SIERRA SEA第1A期1座中層C室，實用面積402平方呎，採兩房間隔，享園景及海景。

大年初一成交 新買家看中屋苑質素

據悉，原業主開價638萬元放盤，於大年初一當天獲買家議價後以625萬元成交，實用呎價15,547元。而新買家為上車客，見屋苑質素高，環境舒適，亦設大型會所，決定購入上址自住。

成交單位為SIERRA SEA第1A期1座中層C室，實用面積402平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

一手買入持9個月 原業主帳面獲利126萬轉手

原業主於2025年5月以約499萬元一手買入單位，持貨約9個月，現轉手帳面獲利126萬元，單位期內升值約25.3%。若扣減佣金等交易使費，料該業主實賺約108.5萬元。