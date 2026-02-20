年初一收「大利市」 SIERRA SEA兩房625萬沽 業主9個月賺逾百萬
撰文：李煥好
出版：更新：
西沙新盤首兩期陸續入伙，二手交投亦暢旺。屋苑一伙兩房戶最新以625萬元成交，實用呎價15,547元。原業主持貨約9個月，現沽貨帳賺126萬元或約25.3%。若扣減佣金等交易使費，料實賺約108.5萬元走。
中原地產資深區域營業董事徐可志表示，上述成交單位為SIERRA SEA第1A期1座中層C室，實用面積402平方呎，採兩房間隔，享園景及海景。
大年初一成交 新買家看中屋苑質素
據悉，原業主開價638萬元放盤，於大年初一當天獲買家議價後以625萬元成交，實用呎價15,547元。而新買家為上車客，見屋苑質素高，環境舒適，亦設大型會所，決定購入上址自住。
一手買入持9個月 原業主帳面獲利126萬轉手
原業主於2025年5月以約499萬元一手買入單位，持貨約9個月，現轉手帳面獲利126萬元，單位期內升值約25.3%。若扣減佣金等交易使費，料該業主實賺約108.5萬元。
投資客大年初三仍心繫收租 1385萬購康怡花園頂層複式 回報3厘屯門公屋租出私樓價！良景邨一房戶月租9300元 秘訣竟是......小巴大王馬亞木家族3.268億沽佐敦全幢商廈 陳姓投資者接貨新年慘蝕錢 逸瓏園兩房低市價沽出 樓價「重創」唔見4成｜多圖紀惠湯文亮4億沽灣仔酒店蝕4成 現作青年宿舍BeLIVING Youth Hub