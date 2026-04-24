CCL微升0.03%報153.72點　表現近兩周橫行　較歷史高位跌不足兩成

中原城市領先指數CCL最新報153.72點，按周微升0.03%，創2023年11月中後127周(近2年半)新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，聯儲局今年第二度維持利率不變後，中原數據CCL近兩周横行，連續3周企穩153點水平。



多個新盤熱賣搶去市場焦點，加上業主態度強硬，收窄議價空間，部份甚至反價封盤，盤源不足下買家轉趨審慎，影響二手樓價升勢或略為減慢，但短期樓價繼續向上方向未變，指數現時距離第二季156點目標，只相差2.28點或1.48%。



較2021年歷史高位跌不足兩成

楊明儀續指，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升13.73%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升13.96%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升13.15%，較2021年8月191.34點歷史高位跌19.66%。

CCL Mass按周升0.45% 創逾兩年半新高

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報155.45點，按周升0.45%。CCL(中小型單位)報153.87點，按周升0.25%，連升4周共1.96%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創2023年10月初後132周(逾2年半)新高。CCL(大型單位)報152.95點，按周跌1.09%，連跌2周共1.39%，指數仍為2024年1月底後116周(逾2年)第3高。

四區三升一跌 今年CCL暫升6.67%

四區樓價三升一跌。新界東CCL_Mass報169.03點，指數上周跌近2%今周反彈，按周升1.78%，創2023年11月中後127周(近2年半)次高。港島CCL_Mass報155.56點，按周升0.42%，指數創2023年11月中後127周(近2年半)新高。新界西CCL_Mass報140.86點，按周升0.37%，連升2周共0.98%，指數創2023年11月中後127周(近2年半)新高。九龍CCL_Mass報152.47點，按周跌0.16%，連升3周後回軟，指數仍為2023年9月初後136周(逾2年半)次高。

2026年計，CCL暫時累升6.67%，CCL Mass升7.07%，CCL(中小型單位)升6.77%，CCL(大型單位)升6.14%，港島升10.99%，九龍升5.35%，新界東升6.56%，新界西升6.13%。