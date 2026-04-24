24小時工作間葵涌工廈iCITY　退休投資客541萬預留8樓兩伙

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈iCITY近期公布二期首張價單，項目最新獲退休投資客預留8樓2個單位，涉資約541萬元，並有多組投資客積極洽談中。



中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，項目8樓其中2個單位已迅速獲一組退休投資夫婦預留。據悉，買家揀選入場財務安排為45天成交期，並享有共達10%的折扣優惠，涉及金額約541萬元。據了解，該組客人為資深投資者，過往主要集中投資荃灣區物業，但留意到iCITY項目投資回報吸引，因而搶先預留兩伙，將用作長期收租用途。

葵涌新式工廈iCITY近期公布二期首張價單，項目最新獲退休投資客預留8樓2個單位，涉資約541萬元。

劉氏補充，iCITY一期交投相當暢旺，截至上月初累錄逾350宗租賃成交，出租率逾九成半，平均租金水平約13,000元。由於項目一期於市場上放租盤源屢見短缺，預期項目二期回報將進一步提高，可達逾5厘水平。

葵涌新式工廈iCITY售樓廠。

最低入場費216.2萬

iCITY二期工作間建築面積介乎335至449平方呎，定價由235萬至310.6萬元。發展商提供90天成交期，按定價減3%，同時提供45天成交期，按定價減8%。若以較高折扣優惠的45天成交期計算，平均折實價約266.2萬元，平均折實呎價約6,570元，折實價由216.2萬至285.75萬元。

其中，最低入場費為8樓38室，建築面積385方呎，折實價216.2萬元，平均呎價約5,616元。相比一期建築面積相若單位當年成交價435萬元，呎價約10,308元。

單位均內置獨立洗手間 設1.8萬呎多元化園林平台

iCITY位處葵涌打磚坪街111號，工作間建築面積由335至510平方呎不等，樓底高達4.2米，每伙單位均內置獨立洗手間。此外，項目備有約1.8萬平方呎的多元化園林平台，為用戶提供綠化休憩空間，更提供具增值服務，協助業戶策劃活動。

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