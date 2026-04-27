深水埗弦雅一房460萬沽 上手持貨5年多 轉手帳蝕逾一球離場
撰文：黃祐樺
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二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓個案。當中入伙約5年的深水埗半新盤弦雅，一伙中層一房新近以460萬元沽出，呎價16,254元，上手持貨5年多，轉手帳蝕逾一球離場。
中原地產高級分行經理任展雄表示，是次成交為深水埗弦雅中層B室，實用面積283平方呎，屬一房間隔，望東北市景。據知，單位最初以465萬元叫價放盤，放售半年最終累減5萬元，以460萬元沽出，呎價16,254元。
較兩年前輕微貴2%
至於，新買家看過同區其他屋苑的一房放盤作比較，鍾情單位通風開揚、加上物業樓齡及內籠簇新，議價後感合理即決定入市上址自用。參考同類成交單位要追溯至2023年12月，屬中層B室，實用面積相同，以450.8萬元沽出，反映今次成交單位較近兩年前賣貴約2%。
持貨5年多帳蝕逾一球
據知，原業主於2021年2月以576.64萬元購入單位，持貨至今5年多，是次轉手帳面需蝕讓116.64萬元，單位期內貶值20%。
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