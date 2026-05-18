內地買家鍾情屯門　斥302萬購兆軒苑兩房戶　十年僅升3萬

樓市交投暢旺，各路買家積極入市。屯門居屋兆軒苑一伙兩房單位最新以自由市場價302萬元成交，呎價約7,844元。據悉，買家為內地來港工作人士，見屯門位置方便及樓價吸引，故購入單位自住。



中原地產資深分區營業經理蕭俊邦表示，上述成交單位為兆軒苑A座中層14室，實用面積385平方呎，兩房間隔，自由市場302萬元易手，實用呎價7,844元。代理透露，買家為內地人，因工作來港，需尋覓居所。該買家見屯門區地理位置便利，往來市區及內地交通便捷，加上樓價及呎價相對吸引，上址已補地價，內櫳企理，故即睇即拍板承接。

上手持貨約十年 單位升值3萬

資料顯示，原業主於2016年以自由市場價299萬元買入單位，持貨約10年，單位升值3萬元或1%。

屯門兆軒苑。（資料圖片）

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