紀惠湯文亮8800萬賣中環地舖！上年沽出鄰舖、揸16年合共蝕走25%

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團近期陸續去貨，最新再沽出中環租庇利街一個地舖連閣樓，成交價為8,800萬元。若連同去年以約3,460萬元沽出的鄰舖，該集團總套現約1.226億元，然而持貨16年，帳面共蝕約4,020萬元或約25%。



市場消息指出，上述成交物業為中環租庇利街12至13號萬安商業大廈地下A及B號舖，地舖實用面積約3,060平方呎，連約1,286平方呎閣樓。該物業最新以8,800萬元易手，呎價約為20,248元。該舖現時由連鎖食肆太興承租，月租31.5萬元，料新買家享約4.3厘租金回報。

上述成交物業為中環租庇利街12至13號萬安商業大廈地下A及B號舖，地舖實用面積約為3,060平方呎，連約1,286平方呎閣樓。（資料圖片）

2010年1.628億購租庇利街兩舖

資料顯示，舖位原業主為建懋有限公司（CHAMP CONCEPT LIMITED），在2010年擲1.628億元買入上述地舖，以及租庇利街9至11號富興大廈地下B舖，其公司股東及董事包括紀惠集團主席廖湯慧靄。

紀惠集團行政總裁湯文亮。

紀惠集團主席廖湯慧靄（左六）

紀惠持貨16年 貶值約25%

而紀惠於去年6月，率先以約3,460萬元沽出租庇利街9至11號地下B號舖，若計及此次沽貨，紀惠合共套現1.226億元，惟該集團持貨16年，帳面仍需蝕約4,020萬元，物業期內貶值約25%。

租庇利街9至11號地下B號舖、目前由越南餐廳以11.4萬租用。

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