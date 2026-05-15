屯門NOVO LAND錄29宗蝕讓　三房戶850萬沽　一手客帳面輸12%離場

盡管樓價逐漸見底回升，惟屯門仍有熱門新盤需蝕沽，今年暫錄29宗蝕讓個案。最新。NOVO LAND一伙三房以850萬元成交，呎價約12,373元。原業主持貨近四年，帳面仍蝕約119.2萬元或約12.3%。



美聯物業首席聯席區域經理李進豪表示，上述成交單位為NOVO LAND Bergen 3座中層A1室，實用面積約687平方呎，屬三房間隔。據悉，單位原本叫價890萬元，而新買家為屯門區內換樓客，議價40萬元後即以850萬元承接，呎價約12,373元。

原業主持貨近四年 帳蝕約12.3%走

資料顯示，原業主於2022年8月以約969.2萬元一手購入，持貨至今近四年，是次轉手帳面蝕讓約119.2萬元，單位期內貶值約12.3%。

成交單位為NOVO LAND Bergen 3座中層A1室，實用面積約687平方呎，屬三房間隔。（代理提供）

屋苑不乏蝕讓個案 今年暫錄29宗蝕讓

翻查屋苑的二手成交記錄，不乏蝕讓個案，如連同上述成交計，今年累錄29宗蝕讓成交。屋苑對上一宗二手蝕讓為1A期1座31樓E室，實用面積236平方呎，採開放式間隔。該單位於近日以340.8萬元成交，呎價約14,441元，原業主需蝕約8%離場。

屯門欣寶路8號Novo Land。（蔡正邦攝）

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