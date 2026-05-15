暑假租務潮將至 兩內地女學生1.64萬租大圍兩房 一炮過找全年租
撰文：李煥好
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即將踏入暑假租務旺季，近期已有內地生於本港尋覓租盤。大圍金獅花園一伙兩房單位最新以每月1.64萬元，租予兩名內地女學生，並預繳一年租金合共19.68萬元，呎租約為53.6元。
中原地產分區營業經理趙國華表示，上述租賃單位為金獅花園2期E座低層04室，實用面積306平方呎，屬兩房間隔，日前議價後以1.64萬元租出，呎租為53.6元。據悉，新租客為兩名內地女學生，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即決定以先付一年租金方式，租入上述單位自用，合共涉資約19.68萬元。
租金回報達6.2厘
資料顯示，原業主於2025年以316萬元購入上址，是次租出單位可享約6.2厘租金回報。
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