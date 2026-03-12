鄧成波家族太子舊樓銀主盤7500萬沽　較7年前收購價大蝕近66%

樓市氣氛轉旺，銀主加快沽貨。舖王鄧成波家族旗下太子大南街39至43號舊樓逾九成業權銀主盤，新近以7,500萬元沽出，較7年前總收購價2.19億元，勁蝕近66%。



資料指，是次成交為太子大南街39至43號舊樓的逾九成業權。該廈地盤面積約2,895平方呎，樓高六層，總面積約為10,142平方呎，地下為餐廳，樓上則為學生宿舍，全數租出。新近以7,500萬元沽出，呎價約7,394元。

內地客夥本地投資者馬主入市

至於，新買家為以公司名「Happy Star Properties Limited」買入，其董事為宋岷江（SONG,MINJIANG）及楊挺楓（YEUNG, TING FUNG）。宋岷江料為內地物流集團愛派克斯董事長，而楊挺楓則料為本地投資者，在港擁有3匹馬，包括盈妮威楓、盈好威楓及盈妍威楓。

鄧成波家族斥資近2.19億購入

資料顯示，上述物業由「舖王」鄧成波家族在2019年先後斥資近2.19億元購入逾九成業權，不過由於一個地舖及一個住宅單位未能成功購入，曾在2021年初向土地審裁處申請強拍，當時市場估值逾1.27億元。

太子大南街39至43號舊樓。