舊樓收購｜新世界波斯富街、利園山道舊樓群　下周四進行強拍

新世界（0017）收購的銅鑼灣波斯富街54至76號、利園山道5至27號快樂大廈及羅素街60號等多個地段舊樓，將於下周四（4月2日）舉行強拍。



相關舊樓群包括波斯富街54至60號及利園山道5至11號；波斯富街62至68A號及利園山道13至19號快樂大廈；以及波斯富街70至76號、羅素街60號及利園山道21至27號共3個地盤，鄰近銅鑼灣主要商業項目希慎廣場和時代廣場等，總地盤面積約19,831平方呎，預計可以地積比率15倍重建商廈，最高可建樓面料達297,465平方呎。

新世界發展早於2013年開始併購工作，並在2022年5月以19間公司的名義聯合強拍申請該地盤，經過約3年的法律程序，去年8月獲土地審裁處批出強制售賣令，當時底價定為28.38億元，並在9月訂正為26.79億元。新世界目前已持有上述物業逾80%業權，

強拍申請人包括KERRYFORD HOLDINGS LIMITED及TIME PILOT LIMITED等，公司董事為新世界高層人員。

翻查資料，新世界2021年11月以12.8億元向老牌茶葉零售商英記茶莊（8241）及一名資深投資者，買入一籃子波斯富街地舖及住宅，佔該地段逾20%業權，令新世界的業權份數大幅提升至強拍門檻。