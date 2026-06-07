長情業主430萬沽黃金海岸海景兩房　16年轉手大賺212萬｜多圖

二手市場轉旺，有長情業主沽貨離場，最新以430萬元沽出屯門黃金海岸一伙兩房戶，持貨16年轉手帳面大賺212萬元離場，屬市價成交。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，成交單位為黃金海岸4座高層C室，實用面積476平方呎，單位間隔為兩房，原業主開價450萬元，終以430萬元成交，呎價9,034元，屬市價成交。新買家為外區上車客，因見景觀為全遊艇會及機場海景，決定入市。

↓↓黃金海岸四座高層C室↓↓

2010年買入價218萬

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為453萬元，而中銀估價則為457萬元。即最新成交價較估價低5至6%。

至於，原業主早於2010年6月斥資218萬元買入上址，持貨至今16年，是次轉手帳面賺212萬元，單位期內升幅約97.2%。

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