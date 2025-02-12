屯門黃金海岸海景兩房420萬沽　呎價7292元　6年貶值逾三成｜多圖

屯門區有大量新盤供應，打壓區内二手樓價。屯門黃金海岸一伙兩房單位最新以420萬元沽出，呎價7,292元。原業主於6年前買入單位，帳面虧蝕190萬元離場，蝕幅超過3成。



世紀21營業董事鄭少坤表示，該單位為黃金海岸3座中層B室，實用面積576平方呎，屬兩房間隔，座向西南，望海景，室內附企理裝修。

原業主最初叫價480萬元放盤，近日獲用家洽購，最終減60萬元，以420萬元成交，累減12.5%，折合呎價約7,292元。

↓↓黃金海岸3座中層B室↓↓

持貨6年單位貶值3成

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為1座中層B室，面積間隔相同，成交價428萬元，於是次單位造價相若。

原業主於2019年2月以610萬元購入單位，持貨6年轉售，帳面虧蝕190萬元，單位期內貶值約31%。