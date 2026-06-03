調查｜香港樓價連續16年全球最難負擔　不吃不喝14.1年才付清樓價

國際公共政策顧問機構Demographia公布2026年度國際住宅負擔能力（International Housing Affordability）報告，香港連續16年成為全球樓價最難負擔城市。不過目前香港樓價依然較高位大幅下跌約2成，負擔比率由2021年的23.2倍，累積下降至最新的14.1倍，意味市民要不吃不喝14.1年才能付清樓價。



2021年負擔比率高達23.2倍 其後一直收窄

據Demographia截至去年第三季數據，其中香港樓價與收入比率為14.1倍。值得留意，2021年第3季時，香港樓價與收入比率為23.2倍，反映過去數年一直在收窄。

至於全球其他樓價較難負擔的城市，澳洲悉尼排次席，為14倍，較上一年的13.8倍輕微上升，排第三為美國加州聖荷西（San Jose），最新為11.3倍，較上一年的12.1倍有所回落。

國際住宅負擔能力（International Housing Affordability）報告研究全球94個都會之住宅價格中位數與收入中位數，並計算當地樓價與收入比率。數值愈大代表負擔愈大，比率在3倍或以下屬可負擔，超過5倍屬於難以負擔，而9倍以上則屬於無法負擔。

報告又指出，作為今年報告中唯一的中國市場，香港自納入統計的 16 年來，一直都是報告中最難負擔的市場。然而，近年來香港的住房負擔能力已顯著改善。香港 2025 年的樓價與收入比率為14.1倍，相較於2023 年的 16.7倍 以及 2019 年的 20.8倍 均有所回落。

北都大量潛在房屋供應

又指出，香港目前有重要城市擴展計劃預計將為香港大幅增加房屋供應。「北部都會區」幾乎與鄰近的深圳接壤，預計在未來二十年內將增加超過 900,000 個新住宅單位，並以 2032 年前完成超過 40% 的單位為目標。近期，香港政府也宣布了相關政策，以加快這些住宅單位的興建進度。

國際公共政策顧問機構Demographia 2026年度國際住宅負擔能力（International Housing Affordability）報告。

國際公共政策顧問機構Demographia 2026年度國際住宅負擔能力（International Housing Affordability）報告。