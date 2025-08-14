調查｜香港樓價連續15年全球最難負擔 不吃不喝14.4年才付清樓價
撰文：蔡偉南
出版：更新：
國際公共政策顧問機構Demographia公布2025年度國際住宅負擔能力（International Housing Affordability）報告，香港連續15年成為全球樓價最難負擔城市，不過目前香港樓價已由高位大幅下跌約3成，負擔比率由2021年的23.2倍，累積下降至最新的14.4倍，意味市民要不吃不喝14.4年才能付清樓價。
據Demographia截至去年第三季數據，其中香港樓價與收入比率為14.4倍。值得留意，2021年第3季時，香港樓價與收入比率為23.2倍，反映過去數年一直在收窄。至於全球其他樓價較難負擔的城市，澳洲悉尼排次席，為13.8倍，按年持平，排第三為美國加州聖荷西（San Jose），為12.1倍，而排第四為加拿大溫哥華，為12.3倍。
國際住宅負擔能力（International Housing Affordability）報告研究全球94個都會之住宅價格中位數與收入中位數，並計算當地樓價與收入比率。數值愈大代表負擔愈大，比率在3倍或以下屬可負擔，超過5倍屬於難以負擔，而9倍以上則屬於無法負擔。
2021年香港樓價與收入比率23.2倍 近年正在收窄
報告又指出，香港在過去15年中，一直是最難負擔的市場。然而，近年來有所改善。2024年香港的中位數倍數為14.4，較過往有所改善。又指香港的住宅面積為全球最小的城市之一，內地政府已明確要求香港改善住房負擔能力並增加住宅面積。
調查｜香港樓價連續14年全球最難負擔 不吃不喝16.7年才付清樓價香港連續13年居全球樓價最難負擔城市 不吃不喝18.8年方能上車香港樓價連續12年全球最難負擔 不吃不喝23年方能置業國際調查機構：港樓連續11年全球最難負擔 不吃不喝21年方能置業香港樓市連續第9年全球最難負擔 不吃不喝20.9年才能買樓